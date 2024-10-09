Bos Partai Israel Tuding Suriah Jadi Basis Logistik Musuh-Musuh, Tuntut Pendudukan Segera

vigdor Lieberman, pimpinan partai Yisrael Beiteinu, menyerukan tindakan agar Israel segera menguasai Suriah karena dituduh jadi basis logistik para musuh (Foto: Flash90)

ISRAEL - Avigdor Lieberman, pimpinan partai Israel Yisrael Beiteinu (Israel adalah Rumah Kami), menyerukan tindakan agar segera menguasai Suriah. Dia juga meminta pengiriman pesan ancaman kepada rezim Suriah jika tidak berhenti menggunakan wilayah Suriah sebagai basis logistik bagi musuh-musuh Israel.

Politisi Israel dan anggota Knesset tersebut mengatakan bahwa pesan yang harus disampaikan adalah bahwa jika Suriah terus digunakan sebagai basis logistik bagi musuh-musuh Israel, maka kami akan merebut bagian Suriah dari Gunung Hermon dan tidak akan menyerahkannya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini diungkapkannya di Konferensi Internasional Institut Internasional untuk Kebijakan Kontra-Terorisme di Universitas Reichman, selama peringatan pertama Operasi Banjir Al-Aqsa pada Senin (7/10/2024).

Menurut surat kabar Israel Maariv, dia menuntut tanggapan terhadap musuh-musuh Israel berdasarkan prinsip memberikan harga, dan setiap serangan terhadap Israel harus ditanggapi dengan tanggapan yang memberikan biaya tinggi kepada pihak penyerang,

Ia menyarankan agar pemimpin rezim Suriah Bashar al-Assad menerima pesan yang jelas, baik melalui media publik maupun melalui saluran intelijen dan diplomatik, termasuk percakapan langsung dengannya.

Di Lebanon juga, ia menuntut pendudukan garis pertahanan yang dimulai dari titik di tepi laut Lebanon di depan Nabatieh, melewati Marj Ayon dan Hatzabi, dan berlanjut hingga perbatasan Suriah-Lebanon.

Iran dan milisi yang didukungnya memiliki pengaruh yang cukup besar di Suriah, menggunakan geografi Suriah untuk memasok senjata dan peralatan logistik kepada milisi dan kelompok sekutunya, yang paling menonjol adalah Hizbullah Lebanon, yang saat ini terlibat dalam perang dengan Israel, yang mengakibatkan sebagian besar pemimpinnya kehilangan nyawa.

Suriah berfungsi sebagai rute pasokan bagi Hizbullah, karena Iran telah lama mengandalkan pengangkutan senjata dari wilayahnya melalui Irak, kemudian ke Suriah dan Lebanon.