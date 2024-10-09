Sebuah Buku Bocorkan Donald Trump Diam-Diam Kirim Alat Tes Covid ke Putin karena Takut Jatuh Sakit

NEW YORK – Sebuah buku baru karya reporter veteran Watergate Bob Woodward mengatakan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diam-diam mengirim alat tes Covid-19 kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Kiriman ini untuk penggunaan pribadi saat persediaan sedang menipis.

Menurut penceritaan ulang buku Woodward di media AS, Putin dilaporkan cemas akan jatuh sakit karena virus itu. Laporan itu menambahkan bahwa Putin telah meminta Trump untuk tidak secara terbuka membagikan bahwa dia telah mengiriminya alat tes tersebut, karena khawatir hal itu akan merusak reputasi Trump.

"Saya tidak ingin Anda memberi tahu siapa pun karena orang-orang akan marah kepada Anda, bukan saya," kata Putin kepada Trump, menurut buku yang dikutip oleh Times.

Klaim ini langsung dibantah keras oleh tim kampanye Trump. Buku berjudul ‘War’ itu juga memuat klaim bahwa Trump diam-diam tetap berhubungan dengan Putin sejak meninggalkan jabatannya.

Menanggapi hal itu, Trump langsung angkat bicara. "Dia seorang pendongeng. Pendongeng yang buruk. Dan dia sudah kehilangan akal sehatnya,” terangnya kepada ABC News. Tim kampanye Trump juga mengatakan tidak ada yang benar dari cerita yang dibuat-buat itu.

"Presiden Trump sama sekali tidak memberinya akses untuk buku sampah ini yang seharusnya ada di tempat penjualan barang murah di bagian fiksi toko buku diskon atau digunakan sebagai tisu toilet," kata juru bicara tim kampanye Trump Steven Cheung dalam sebuah pernyataan kepada BBC pada Selasa (8/10/2024).

Buku baru itu, yang akan terbit minggu depan, mengaitkan komunikasi yang terus berlanjut antara Trump dan Putin dengan seorang ajudan Trump yang tidak disebutkan namanya dalam buku tersebut.