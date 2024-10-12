Profil KH Asmuni Noor Ulama Banten yang Meninggal saat Tausiyah, Sempat Membaca Alhamdulillah Lalu Wafat

PANDEGLANG - Ulama karismatik Banten, KH Asmuni Noor meninggal dunia pada Selasa (8/10/2024). Kepergiannya memberikan luka mendalam di kalangan santri, ulama bahkan warganet.

Bagaimana tidak pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Alqur’an Al-Ihsan di Kabupaten Pandeglang ini berpulang saat memberikan tausiyah dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW.

Asmuni tiba-tiba ambruk selepas membaca Alhamdulillah disamping Habib Ali Bin Syaikh Abu Bakar Bin Salim. Ya, betul, KH Asmuni Noor memang dikenal dekat bahkan akrab dengan para habib.

Bahkan, metode pembelajaran yang diberikan KH Asmuni kerap membekas di hati para santri. Dia dikenal sebagai sosok yang perhatian kepada para santri. Lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakannya kerap kali menyentuh hati mereka.

KH Asmuni memiliki 8 orang anak 3 diantaranya laki-laki dan 5 lainnya perempuan. Dia mendirikan Ponpes Al - Ihsan pada 25 tahun silam. Anak tertua KH Asmuni adalah Hj. Naih. Dia merupakan hafizoh terkemuka di Kota Badak.

IR salah satu alumni Pondok pesantren Al-Ihsan mengungkapkan bahwa sosok KH Asmuni atau yang karib disapa Abi memiliki tempat tersendiri di hati para santri. "Abi itu sosok panutan, penuh perhatian kepada para santri, bisa menggugah semangat kita untuk cinta kepada rasul dan mau membaca Al-Qur'an,"kata Iroh saat dihubungi, Jumat (11/10/2024).