Kader Perindo Diminta Aktif di Tim Pemenangan Paslon Pilkada 2024

PALEMBANG - Menjelang Pilkada pada November 2024, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Febuari Rahman, menyampaikan pesan kepada para kadernya saat Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) DPD Partai Perindo Palembang

Menurutnya, Muskerda yang dilaksanakan DPD Partai Perindo Kota Palembang tersebut sebagai bahan evaluasi dan untuk melihat kondisi riil partai, apalagi saat ini menjelang Pilkada.

"Saat ini partai kita di Sumsel mengusung Herman Deru-Cik Ujang di Pilkada Sumsel dan Fitrianti Agustinda-Nandriani Oktarina di Pilkada Palembang, jadi kita harus maksimal bekerja untuk memenangkan Paslon yang kita usung," ujar Febuari Rahman saat hadir di Muskerda DPD Partai Perindo Kota Palembang di Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu (12/10/2024).

Dalam pengusungan paslon, lanjut Febuari, pihaknya juga mendorong para kader untuk aktif di tim pemenangan, terlebih saat melakukan kunjungan ke basis-basis Perindo.

"Untuk di kota Palembang kita berharap dapat berperan aktif dalam pemenangan Paslon yang diusung, sehingga kerja kita tidak sia-sia. Kami minta agar kader Perindo serius dalam masa kampanye ini agar Paslon yang diusung bisa menang," tuturnya.



(Angkasa Yudhistira)