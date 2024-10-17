Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jualan Ganja dan Sabu di Pandeglang, 8 Orang Ditangkap

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |03:05 WIB
Jualan Ganja dan Sabu di Pandeglang, 8 Orang Ditangkap
Polisi tangkap pengedar ganja dan sabu di Pandeglang (foto: Okezone/Fariz)
PANDEGLANG - Peredaran narkoba di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berhasil dibongkar pihak kepolisian. Delapan orang resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah NN, SF, AG, AS, MS, BJ, AR, berperan sebagai pengedar sabu. Sedangkan OE merupakan pengedar ganja.

"Untuk sabu berjumlah 13 gram, kemudian untuk ganja seberat 1,2 kilo gram. Itu yang kita berhasil ungkap selama saya menjadi Kasat Narkoba kurang dari satu bulan," kata Kapolres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji, Rabu (16/10/2024).

"Pengedarannya di wilayah Pandeglang semua. Kalau untuk ganja di wilayah selatan Pandeglang," tambahnya.

 

