HOME NEWS SUMSEL

Eddy Santana-Riezky Aprilia Prioritaskan Sekolah Gratis Bebas Pungli di Sumsel

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |20:00 WIB
Eddy Santana-Riezky Aprilia Prioritaskan Sekolah Gratis Bebas Pungli di Sumsel
Eddy dan Riezky komitmen sekolah gratis bebas pungli di Sumsel (Foto : Istimewa)
A
A
A

PALEMBANG - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) nomor urut 2, Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia komitmen dalam membenahi sistem pendidikan di Sumatera Selatan (Sumsel). Keduanya ingin mengembalikan sekolah gratis untuk masyarakat dan memberantas praktik pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan.  

"Pak Eddy sudah menjanjikan, untuk (pendidikan) anak-anak tidak ada lagi pungli ke depannya. Pungli dalam bentuk apapun tidak boleh,” ujar Riezky, seperti dikutip, Sabtu (19/10/2024). 

Diketahui, keduanya memasukkan program pembebasan pungutan liar dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Selain itu, Eddy Santana dan Riezky Aprilia juga menyoroti pentingnya pendidikan yang merata dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 

Sementara, Eddy mengatakan sistem pendidikan di Sumatera Selatan tidak boleh memberatkan masyarakat. 

"Dulu aku membangun Palembang dengan baik. Sekarang, pendidikan diperjualbelikan, ini tidak benar. Hal ini jelas memberatkan rakyat, dan saya berjuang dalam hal ini sebagai bentuk jihad," ujar Eddy. 

 

