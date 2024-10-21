Modus Carikan Kerja, Bocah 13 Tahun Dicabuli Pria Paruh Baya

LUBUKLINGGAU - Seorang pria paruh baya, Suwanto (53) warga Dusun I Desa Napal Melintang, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan tega melakukan aksi bejat merudapaksa seorang anak di bawah umur berusia 13 tahun di sebuah pondok di wilayah Petanang Ilir Lubuklinggau, Senin (21/10/2024).

Kapolres Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana didampingi Kasat Reskrim AKP Hendrawan membenarkan peristiwa persetubuhan anak di bawah umur. Ia pun membeberkan kronolgis kejadian itu, saat itu korban diajak oleh tersangka untuk dicarikan pekerjaan.

Selanjutnya korban dibawa oleh tersangka menggunakan sepeda motor setelah selesai melamar pekerjaan sekitar pukul 17.30 WIB, korban diajak oleh tersangka ke Pondok yang berada di gor petanang. Setelah itu tersangka pergi meninggalkan korban, tidak lama kemudian tersangka kembali. Tiba-tiba tersangka langsung memeluk korban dan langsung mencium korban dibagian bibir korban, lalu tersangka membuka celana korban secara paksa.

“Korban saat itu ketakutan dan tidak berani meminta pertolongan dikarenakan di pinggang tersangka terdapat 1 (satu) bilah pisau, dan ketika tersangka berhasil membuka celana korban, tersangka membuka celananya dan akhirnya terjadilah rudapaksa terhadap korban," kata Hendrawan.