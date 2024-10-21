Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Modus Carikan Kerja, Bocah 13 Tahun Dicabuli Pria Paruh Baya

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |21:23 WIB
Modus Carikan Kerja, Bocah 13 Tahun Dicabuli Pria Paruh Baya
Pemerkosaan (foto: freepik)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Seorang pria paruh baya, Suwanto (53) warga Dusun I Desa Napal Melintang, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan tega melakukan aksi bejat merudapaksa seorang anak di bawah umur berusia 13 tahun di sebuah pondok di wilayah Petanang Ilir Lubuklinggau, Senin (21/10/2024).

Kapolres Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana didampingi Kasat Reskrim AKP Hendrawan membenarkan peristiwa persetubuhan anak di bawah umur. Ia pun membeberkan kronolgis kejadian itu, saat itu korban diajak oleh tersangka untuk dicarikan pekerjaan.

Selanjutnya korban dibawa oleh tersangka menggunakan sepeda motor setelah selesai melamar pekerjaan sekitar pukul 17.30 WIB, korban diajak oleh tersangka ke Pondok yang berada di gor petanang. Setelah itu tersangka pergi meninggalkan korban, tidak lama kemudian tersangka kembali. Tiba-tiba tersangka langsung memeluk korban dan langsung mencium korban dibagian bibir korban, lalu tersangka membuka celana korban secara paksa.

“Korban saat itu ketakutan dan tidak berani meminta pertolongan dikarenakan di pinggang tersangka terdapat 1 (satu) bilah pisau, dan ketika tersangka berhasil membuka celana korban, tersangka membuka celananya dan akhirnya terjadilah rudapaksa terhadap korban," kata Hendrawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement