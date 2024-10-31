Solusi Pramono Atasi Banjir di Rorotan Jakarta Utara

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung kembali menemui warga dalam masa kampanye Pilkada Jakarta, Kamis (31/10/2024). Kali ini, Pramono mengunjungi permukiman warga di kawasan Rorotan Green Garden, Rototan, Jakarta Utara.

Dalam kesempatannya belanja masalah dan aspirasi itu, warga mengeluhkan soal permasalahan banjir. Pramono menyebut bahwa terdapat dua hal yang membuat lingkungan itu banjir.

“Jadi di sini banjirnya akibat dua hal, satu karena robnya naik, kedua karena salurannya tidak berjalan dengan baik,” kata Pramono, Kamis (31/10/2024).

Pramono menyebut salah satu solusinya ialah menggali dan membuka lagi saluran air itu. Ia juga menyebut bahwa pompa-pompa air harus berjalan dengan baik untuk mencegah tergenangnya air.

“Salurannya memang harus digali, dibuka lagi. Tapi juga dulu waktu zaman Pak Ahok, di sini pompanya berjalan dengan baik, dan sekarang ini kelihatannya pompanya enggak berjalan,” ungkap dia.

“Jadi itu memang harus ditangani bukan hanya sesaat tapi juga menengah dan panjang,” sambungnya.