HOME NEWS JATENG

Kru Kecelakaan di Tol Pemalang, Manajemen TvOne Bantu Pemulangan Korban Tewas dan Selamat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |12:45 WIB
Kru Kecelakaan di Tol Pemalang, Manajemen TvOne Bantu Pemulangan Korban Tewas dan Selamat
Felicia Amelinda, presenter TvOne yang menjadi korban selamat (Foto: Suryono Sukarno/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lima kru TvOne mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Jakarta–Pemalang KM 315 pada Kamis (31/10/2024) pagi. Manajemen TvOne pun langsung mengambil langkah untuk membantu para korban.

Dalam keterangan pers yang diterima, manajemen mengambil langkah cepat pasca mendapat kabar insiden kecelakaan ini. Bahkan, sudah ada tim TvOne yang ditugaskan untuk menangani kejadian ini.

"Saat ini, Chief Editor TvOne, Lalu Mara Satriawangsa juga akan berangkat langsung ke Pemalang untuk turut membantu proses pemulangan jenazah dan korban selamat," demikian keterangan yang diterima dan dikutip pada Kamis.

Manajemen TvOne mengatakan, pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan ini. Manajemen TvOne mengimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi lebih lanjut.

"Segenap keluarga besar TvOne menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan kerabat korban," tulis keterangan tersebut.

"Kami mengajak masyarakat untuk mendoakan semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dan para korban selamat, juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
