Dinner Bareng Jokowi, Prabowo: Ke Mana? Saya Gak Tahu Jalan di Solo

SOLO - Presiden Prabowo Subianto makan malam bareng Joko Widodo (Jokowi) di Angkringan Omah Semar, Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2024) malam. Makan malam itu berlangsung secara privat.

Pantauan di lantai 1 Angkringan Omah Semar, keduanya makan malam tanpa adanya pendamping atau hanya empat mata.

Tempat yang digunakan adalah tempat yang dulu digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjamu Prabowo Subianto.

Prabowo tiba di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo sekitar pukul 18:20 WIB setalah kunjungannya ke Bali. Presiden menunggang mobil Alphard putih dengan nomor polisi B 2095 ZZH.

Prabowo kemudian masuk ke rumah Jokowi dan berada di dalam sekitar 20 menit. Sekitar pukul 18.40 WIB Prabowo keluar bersama Jokowi.