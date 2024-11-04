Biadab! Ayah Perkosa Anak Kandung Selama 10 Tahun untuk Ilmu Kebal dan Awet Muda

Ayah Perkosa Anak Kandung Selama 10 Tahun untuk Ilmu Kebal/Okezone

BUTON – Seorang pria berinisial A (43) di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), memperkosa anaknya berulang kali selama 10 tahun. Pelaku tega setubuhi anak kandungnya, R (16) untuk ilmu kebal dan awet muda.

Pelaku akhirnya tertangkap setelah korban memberanikan diri mendatangi kantor polisi untuk mengadukan perbuatan bejat pelaku.

Kepada polisi, korban yang kini berusia 16 tahun mengaku pertama kali disetubuhi ayah kandungnya sendiri saat usianya masih 8 tahun atau pada 2013 silam.

“Perbuatan pelaku terus dilakukan berulang kali selama 10 tahun, hingga akhir 2023 lalu,”ujar Kasat Reskrim Polres Buton, Iptu Helga Deatama, Senin (4/11/2024).

Selama itu, kata Helga, korban hanya bisa pasrah karena takut sering mendapatkan ancaman kekerasan dari pelaku.

Namun barulah di penghujung Oktober 2024, korban akhirnya memberanikan diri mendatangi Polres Buton untuk melaporkan pelaku. “Pelaku kita tangkap pada 30 Oktober di rumahnnya,” tegas Helga.

Pelaku mengaku menyetubuhi anak kandungnya sendiri, karena mendapatkan perintah dari seorang dukun. Dimana salah satu syarat dari ritual yang dilakukan, yaitu menyetubuhi anak kandungnya.