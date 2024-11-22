Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhub Prediksi 110 Juta Orang Mudik Saat Libur Nataru 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |19:38 WIB
Menhub Prediksi 110 Juta Orang Mudik Saat Libur Nataru 2025
Menhub Dudy Purwagandhi (kanan). Foto: Okezone/Binti Mufarida.
A
A
A

 JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprediksi sebanyak 110 juta orang akan melakukan perjalanan mudik saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Mobilitas tertinggi ada di Pulau Jawa.

“Kami sudah melakukan survei, jadi sebagian besar mobilisasi yang akan terjadi adalah di Pulau Jawa, itu kurang lebih sekitar 110 juta, itu termasuk dengan aglomerasi. Jadi jumlah ini yang kami antisipasi dalam persiapan Nataru nantinya,” ujar Dudy di Gedung Kemenko PMK, Jumat (22/11/2024).

Dudy mengatakan bahwa sebagian besar mobilitas masyarakat di Pulau Jawa. “Itu nanti dari sebagian besar ada di Jawa, sebagian besar," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membeberkan puncak arus mudik libur Nataru pada 24 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik Nataru diperkirakan pada 2 Januari 2025.

Selain itu, Pratikno juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi arus mudik pada saat libur Tahun Baru yang diperkirakan pada tanggal 31 Desember. 

 

