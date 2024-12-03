9 Tersangka Pembakaran dan Pengerusakan Kotak Surat Suara Pilkada Dijebloskan ke Sel

JAMBI - Usai menempuh perjalanan sekitar 10 jam, sembilan tersangka pembakaran dan pengerusakan kotak surat suara Pilkada Kota Sungai Penuh 2024 sampai di Polda Jambi, Selasa (3/12/2024) malam.

Mengenakan baju warna oranye dengan tangan diborgol, kesembilan tersangka langsung dijebloskan petugas ke sel tahanan Polda Jambi.

"Sesuai tahapannya, usai melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku dan ditetapkan statusnya semua tersangka, status mereka adalah tahanan," ungkap Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira.

Hanya saja, katanya, penahanannya saat ini dilakukan di Polda Jambi. "Agar lebih fokus dalam melakukan penyelidikan dan pengembangan," tuturnya.

Dia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan kepada para tersangka, didapatkan beberapa pelaku lainnya dan akan dimintai pertanggung jawabannya.