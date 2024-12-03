Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Rusuh di Diskotek Palembang, Salah Sasaran Korban Laka Kena Tusuk

Guntur , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |04:02 WIB
Rusuh di Diskotek Palembang, Salah Sasaran Korban Laka Kena Tusuk
Bentrok pengunjung diskotek di Sumsel (Foto: Guntur/Okezone)
A
A
A

PALEMBANG - Tempat hiburan malam atau diskotek 41 di Jalan Kolonel Haji Burlian Sukarame, Palembang rusuh. Seorang pengunjung alami luka tusuk.

Selain itu, seorang pasien laka tunggal jadi salah sasaran keributan. Korban alami luka tusuk di paha dan minta perlindungan petugas Polrestabes Palembang.

Dalam video amatir, tampak keributan kerusuhan pengunjung Diskotek 41 pada Minggu 1 Desember 2024 malam. Terlihat diduga antar pengunjung diskotek saling serang dengan senjata tajam dan terdengar beberapa kali suara letusan senjata api, yang belum diketahui siapa yang menembak.

Tampak juga salah seorang pria pengunjung diskotek terkapar alami luka tusuk dengan tubuh penuh perban memberikan keterangan usai mendapat perawatan di rumah sakit. Dari keterangannya, terduga pelaku yang menembak tersebut bernama Layo.

Sementara itu, satu terduga pelaku keributan yang saat ini dalam pemeriksaan petugas polisi mengaku kalau dirinya hanya satu kali membacok korban Teo. Hal itu dilakukan lantaran menduga kakaknya yang ribut.

Selain korban saat kejadian keributan di diskotek tersebut, nahas dialami Syaiful Hadi, korban laka lantas tunggal ikut menjadi korban penusukan salah sasaran oleh kawanan keributan di tempat hiburan diskotek hingga menyasar sampai ke rumah sakit.

Menurut Agung dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Syaiful Hadi korban laka lantas yang menjadi salah sasaran, pada Senin (1/12/2024) sore menyatakan, awalnya kliennya Syaiful alami kecelakaan tunggal. Kemudian, berobat ke Rumah Sakit Boom Baru. Namun, entah kenapa dirujuk ke Rumah Sakit Muhamad Husein (RSMH).

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Sumsel Diskotek bentrok Kerusuhan
