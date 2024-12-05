Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sehari Hilang, Korban Banjir Bandang di Cianjur Ditemukan Tewas

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |03:02 WIB
Sehari Hilang, Korban Banjir Bandang di Cianjur Ditemukan Tewas
Penemuan korban banjir bandang Cianjur (Foto: Ricky Susan/Okezone)
CIANJUR – Seorang remaja putri Ai Saraswati (16) warga Kampung Rawajambu, Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur ditemukan dalam keadaan tewas setelah sehari sebelumnya terseret banjir bandang.

Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang bermain dipinggir sungai Sinagar. Tiba-tiba air sungai meluap dan menyeret korban tanpa bisa menyelamatkan diri pada Selasa 3 Desember 2024 sore.

Saat itu juga pencarian korban dilakukan petugas polisi, TNI aparat kecamatan dan desa serta dibantu warga. Namun karena sudah malam pencarian dihentikan dan keesokan harinya dilajutkan kembali. Setelah tim gabungan menyisir sungai hingga beberapa ratus meter korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal.

"Korban baru ditemukan keesokan harinya beberapa ratus meter dari tempat pertama kali korban terbawa arus. Saat ditemukan dipinggir sungai korban sudah dalam keadaan meninggal dunia," ujar Kapolsek Kadupandak, AKP Deden Hermansyah, saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (4/12/2024).

Setelah berhasil ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka di Kampung Rawajambu. Pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, korban langsung dimakamkan di tanah milik keluarga.

