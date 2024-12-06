Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

5 Fakta Pembunuhan Satu Keluarga di Kediri, Korban Adalah Guru SD

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |06:33 WIB
5 Fakta Pembunuhan Satu Keluarga di Kediri, Korban Adalah Guru SD
Pembunuhan sadis menimpa satu keluarga di Kediri (Foto : Freepik)
A
A
A

PEMBUNUHAN satu keluarga warga Dusun Gondanglegi, Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, bikin geger warga sekitar.

Berikut sejumlah fakta terkait pembunuhan sadis tersebut:

1. Pakai Benda Tumpul

Pelaku pembunuhan satu keluarga di Kediri diduga menggunakan benda tumpul.

“Dugaanya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul,” ujar Kapolres Kediri, AKBP Bimo Ariyanto kepada wartawan, Kamis 5 Desember 2024.

Diketahui, Agus Komarudin (38) dan Kristina (34) istrinya, ditemukan tidak bernyawa di lantai dapur rumahnya dengan kondisi bersimbah darah. Begitu juga dengan Christian Agusta Wiratmaja Putra (9) putranya, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di ruang tengah. 

2. Korban Adalah Guru SD

Korban Agus dan Kristina diketahui berprofesi sebagai guru PNS. Agus mengajar di SDN Babadan 01. Sedangkan istrinya mengajar di SDN Batangsaren Kabupaten Tulungagung.

Peristiwa pembunuhan itu pertama kali diketahui oleh rekan sejawat korban yang datang ke lokasi lantaran korban tidak masuk kerja tanpa keterangan.

3. Mobil Hilang

Korban ditemukan telah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Informasi yang dihimpun, barang-barang korban dalam kondisi acak-acakan.

Termasuk baju-baju keluar dari dalam almari, termasuk barang-barang yang berada di dalam laci, berhamburan. Dari hasil penyelidikan sementara, mobil korban raib. Begitu juga dengan benda-benda lain, juga hilang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement