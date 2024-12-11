Advertisement
INTERNATIONAL

Diaspora Indonesia di Yordania Kirim 12 Truk Kontainer Bantuan Kemanusiaan ke Palestina

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |15:53 WIB
AMMAN - Diaspora Indonesia di Yordania bekerja sama menggalang bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Kota Zarqa, Yordania. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian diaspora Indonesia akan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina.  
Diaspora Indonesia mengirim 12 truk untuk kebutuhan primer yang dikirim melalui jembatan Raja, satu-satunya jalur darat yang terbuka ke Palestina.

Serangan terhadap Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs suci ketiga umat Islam telah memicu gelombang protes dan aksi solidaritas yang masif di berbagai negara, termasuk Yordania. Serangan ini memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina. Blokade dan pembatasan akses menyebabkan penderitaan yang semakin parah bagi penduduk Tepi Barat. 

Bantuan keamanusiaan ini merupakan salah satu upaya nyata diaspora Indonesia di Yordania untuk meringankan beban warga Palestina. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat Yordania dan Indonesia mencerminkan solidaritas global terhadap Palestina.

Selain itu, inisiatif bantuan ini merupakan hasil kolaborasi dari Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) yang terdiri atas lembaga-lembaga zakat terkemuka di Indonesia seperti Lazismu, Lazisnu, Baitulmaal Hidayatullah (BMH), Laz Persis, Laznas Dewan Da’wah, WIZ, dan Laznas Al Irsyad. Organisasi ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan zakat dan distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk untuk Palestina.

"Dengan Poroz, kami menghimpun zakat dan donasi dari berbagai lembaga untuk mendukung warga Palestina yang terdampak krisis. Kerja sama ini memastikan bahwa bantuan dikumpulkan dan disalurkan secara efektif," ucap salah satu perwakilan Poroz. 

Kolaborasi Poroz dan dukungan dari pemerintah Yordania menjadi langkah penting dalam memperkuat dukungan bagi Palestina yang sedang berjuang menghadapi krisis. Penggalangan bantuan ini melibatkan pihak pengurus Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Yordania dalam mempersiapkan bantuan yang akan dikirim ke Palestina. 

 

