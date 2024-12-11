Diduga Jadi Pabrik Narkoba, Rumah Mewah di Bandung Digerebek Polisi

Rumah di Bandung Diduga Jadi Pabrik Narkoba Digerebek Polisi. Foto: Okezone/Agi Ilman.

KABUPATEN BANDUNG - Jajaran kepolisian menggerebek rumah mewah yang diduga dijadikan pabrik narkoba di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada, Rabu (11/12/2024).

Polisi yang mengenakan pakaian bebas terlihat tengah menyelidiki dan merapikan barang bukti yang diduga narkoba. Pantauan di lokasi, beberapa kotak dan kardus berisi narkotika terlihat sedang diperiksa oleh petugas.

Awak media pun tidak diperkenankan untuk memasuki area rumah lantaran pihak kepolisian masih melakukan pembersihan di rumah tersebut. Proses penggerebekan dan penggeledahan ini pun hanya diikuti oleh polisi dan satpam perumahan.

Salah satu tetangga yang tinggal di sekitar rumah mewah tersebut, Ikhsan (20), mengaku kaget dengan adanya penggerebekan tersebut.

“Kaget sih, tadi lagi tidur siang, bangun gara-gara itu (banyak polisi). Mulainya dari jam 11,” ujar Ikhsan saat ditemui di dekat lokasi penggerebekan.

Ikhsan mengungkapkan bahwa penghuni rumah tersebut jarang keluar rumah, dan hanya beberapa kali melihat keramaian di malam hari.

“Sehari-hari jarang keluar orangnya. Soalnya waktu itu malam pernah, berisik di sini, ramai ada motor juga, itu doang yang saya tahu,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang jumlah penghuni rumah, Ikhsan mengaku tidak mengetahui pasti, namun ia menyebutkan bahwa penghuni rumah tersebut adalah laki-laki semua.

“Kurang tahu berapa orang di dalam rumah, soalnya jarang keluar juga orangnya. Laki-laki semua,” kata Ikhsan.

Mengenai status kepemilikan rumah tersebut, Ikhsan menyebutkan bahwa ia tidak tahu apakah rumah itu disewa atau dibeli.

“Kurang tahu, ngontrak atau beli kurang tahu, tapi kayanya beli,” ungkapnya.

Ikhsan sendiri telah tinggal di perumahan tersebut sejak sekitar setahun yang lalu, lantaran masih kuliah.

“Saya disini dari semester 3, baru tahun kemarin,” tambahnya.