Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Punya Bukti Penggulingan Assad di Suriah Hasil Rencana AS dan Israel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |11:34 WIB
Iran Punya Bukti Penggulingan Assad di Suriah Hasil Rencana AS dan Israel
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (Reuters)
A
A
A

DUBAI - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad adalah hasil dari rencana Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Ia juga menyebut, salah satu tetangga Suriah juga memiliki peran. Khamenei  tidak menyebutkan nama negara tersebut. Namun, tampaknya ia merujuk pada Turki, yang telah mendukung pemberontak anti-Assad.

Penggulingan Assad secara luas dipandang sebagai pukulan besar bagi aliansi politik dan militer "Poros Perlawanan" yang dipimpin Iran yang menentang pengaruh Israel dan AS di Timur Tengah.

"Apa yang terjadi di Suriah sebagian besar direncanakan di ruang komando Amerika dan Israel. Kami memiliki buktinya. Pemerintah tetangga Suriah juga terlibat," kata Khamenei dalam pidato yang dilaporkan oleh media pemerintah Iran, melansir Reuters, Jumat (13/12/2024).

Ia bahkan menyebut negara tetangga itu Suriah juga memiliki peran yang jelas dan terus melakukannya.

Turki, anggota NATO, yang menguasai sebagian besar wilayah di Suriah utara setelah beberapa serangan lintas batas terhadap milisi YPG Kurdi Suriah, telah menjadi pendukung utama kelompok oposisi yang bertujuan untuk menggulingkan Assad sejak pecahnya perang saudara pada 2011.

Iran menghabiskan miliaran dolar untuk mendukung Assad selama perang dan mengerahkan Garda Revolusi ke Suriah untuk mempertahankan kekuasaan sekutunya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178163/pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-xH1d_large.jpg
Khamenei Tolak Tawaran Trump, Bantah AS Hancurkan Program Nuklir Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177882/hukuman-4CI3_large.jpg
Tegas! Otoritas Iran Eksekusi Gantung Pria Mata-Mata Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174622/eksekusi_mati-Sj7s_large.jpg
Iran Eksekusi Mati 6 Orang yang Dituding sebagai Mata-Mata Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/18/3153144/pemimpin_tertinggi_iran_ayatollah_ali_khamenei-BavD_large.jpg
Perdana, Khamenei Muncul di Hadapan Publik sejak Perang Iran-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/18/3152455/iran-mf2o_large.jpg
Adu Jumlah Populasi Penganut Syiah dan Sunni di Iran, Siapa Paling Dominan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/18/3151046/presiden_as_donald_trump-OPV1_large.jpg
Trump Bakal Bom Iran Lagi jika Pengayaan Uranium Dilanjutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement