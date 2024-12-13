Iran Punya Bukti Penggulingan Assad di Suriah Hasil Rencana AS dan Israel

DUBAI - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad adalah hasil dari rencana Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Ia juga menyebut, salah satu tetangga Suriah juga memiliki peran. Khamenei tidak menyebutkan nama negara tersebut. Namun, tampaknya ia merujuk pada Turki, yang telah mendukung pemberontak anti-Assad.

Penggulingan Assad secara luas dipandang sebagai pukulan besar bagi aliansi politik dan militer "Poros Perlawanan" yang dipimpin Iran yang menentang pengaruh Israel dan AS di Timur Tengah.

"Apa yang terjadi di Suriah sebagian besar direncanakan di ruang komando Amerika dan Israel. Kami memiliki buktinya. Pemerintah tetangga Suriah juga terlibat," kata Khamenei dalam pidato yang dilaporkan oleh media pemerintah Iran, melansir Reuters, Jumat (13/12/2024).

Ia bahkan menyebut negara tetangga itu Suriah juga memiliki peran yang jelas dan terus melakukannya.

Turki, anggota NATO, yang menguasai sebagian besar wilayah di Suriah utara setelah beberapa serangan lintas batas terhadap milisi YPG Kurdi Suriah, telah menjadi pendukung utama kelompok oposisi yang bertujuan untuk menggulingkan Assad sejak pecahnya perang saudara pada 2011.

Iran menghabiskan miliaran dolar untuk mendukung Assad selama perang dan mengerahkan Garda Revolusi ke Suriah untuk mempertahankan kekuasaan sekutunya.