HOME NEWS INTERNATIONAL

Tujuh Penari Indonesia Pukau Ribuan Penonton di Festival Tari Gujarat India

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |16:33 WIB
Tujuh Penari Indonesia Pukau Ribuan Penonton di Festival Tari Gujarat India
Tujuh penari Indonesia tampil di AIU International 3rd Youth Festival di Gujarat, India. (Foto: KJRI Mumbai)
A
A
A

GUJARAT - Tujuh penari Indonesia memukau ribuan penonton pada festival 'AIU International 3rd Youth Festival 2024-2025', yang digelar pada 9-12 Desember 2024 di Kampus Parul University, Vadodara, Gujarat India.

Para penari yang tampil adalah bagian dari Sanggar Tari Cipta Art Production Tangerang yang dipimpin Ilham Muji Riyanto S.Pd. Enam penari, yang terdiri dari Umi Khulsum PhD, Nasywa Elrica Andani Mutmainah, Aziizah Nur Pratiwi, Pratiwi Muji Astuti S. Pd, dan Adelia Azzahra Setiawan, tampil selama tiga hari berturut-turut dalam festival tari itu.

Pada hari pertama, mereka membawakan tarian Pakarena (Sulawesi Selatan) dan Kembang Cipadu.

Ada dua panggung pertunjukan yang disiapkan panitia. Panggung pertama seluas 40 x 20 meter yang megah dengan tata cahaya dan suara yang besar dan mampu menampung 3.000 penonton.

Tarian Pakarena memiliki ciri khas gerakan yang anggun, lembut, dan penuh makna. Para penari biasanya adalah wanita yang mengenakan pakaian tradisional Bugis-Makassar berwarna cerah dengan hiasan kepala dan aksesoris tradisional. Gerakan-gerakan tarian ini melambangkan nilai-nilai kehidupan, seperti kesabaran, kesopanan, dan rasa hormat.

Tarian Kembang Cipadu diciptakan oleh Ilham Muji Riyanto, Karya Tari Kembang Cipadu berakar dari kesenian Cokek yang mencerminkan identitas dan semangat masyarakat Cipadu Jaya yang selalu tekun dalam berkarya. Tarian Kembang Cipadu merupakan hasil perpaduan unsur tradisional seperti gerak tari, musik, dan busana khas Kota Tangerang yang dikemas dengan gaya modern. Dengan demikian, akan menyajikan sesuatu yang berbeda dan juga kaya akan nilai seni dan budaya.

"Festival tari internasional ini menjadi ajang mengenalkan budaya Indonesia dan mereka sangat welcome dengan tim dari Indonesia dan ini terasa dari apresiasi penampilan kami, " kata Ilham, sebagaimana dikutip dalam keterangan pers KJRI Mumbai.

 

1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
