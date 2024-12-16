Balita 2 Tahun Hanyut di Bogor, Ditemukan Tewas di Bojonggede

BOGOR - Balita berinisial A (2), yang sempat dilaporkan hanyut di Sungai Ciliwung, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Pukul 15.24 WIB mendapat informasi korban ditemukan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh, Minggu (15/12/2024).

Adapun korban ditemukan oleh warga yang sedang memancing di wilayah Bojonggede. Jarak dari lokasi awal hanyut hingga ditemukan sekitar 12,5 kilometer.

"Korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan akan langsung dimakamkan," pungkasnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa korban dilaporkan hanyut di aliran Sungai Ciliwung pada Sabtu 14 Desember 2024. Korban terlihat oleh warga sedang bermain mobil-mobilan seorang diri di pinggir sungai.