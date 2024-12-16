Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M5,0 Guncang Padang Pariaman Sumbar, Ini Pemicunya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |12:15 WIB
Gempa Besar M5,0 Guncang Padang Pariaman Sumbar, Ini Pemicunya
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,0 di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin 16 Desember 2024 pukul 10.50.05 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan M4,9. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,22° LS ; 99,73° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 75 Km arah Barat Daya Kota Pariaman, Sumatera Barat pada kedalaman 44 km.

Direktur Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. 

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," kata Daryono dalam keterangan resminya.

Gempa bumi ini dirasakan di Kota Padang, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Agam, Mentawai dengan skala intensitas III-IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi). Padang Panjang, Bukittinggi, Solok dan Solok Selatan dengan skala intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu). 

 

