Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Pemecatan Jokowi Sekeluarga oleh PDIP Disebut Karma Politik

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |06:15 WIB
3 Fakta Pemecatan Jokowi Sekeluarga oleh PDIP Disebut Karma Politik
Fakta-fakta pemecatan Jokowi sekeluarga disebut karma politik (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution sebagai kader. PDIP memiliki alasan kuat memecat Jokowi dan anak serta menantunya itu.

Hal yang dialami Jokowi sekeluarga menarik komentar Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal. 

Berikut fakta-faktanya:

1. Jokowi, Gibran, dan Bobby Dipecat dari PDIP

PDIP secara resmi memecat Jokowi, Gibran dan Bobby dari keanggotaan partai. Pemecatan tersebut diumumkan oleh Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDIP, pada 16 Desember 2024.

Pemecatan Jokowi dan keluarganya tercatat dalam surat keputusan dengan rincian sebagai berikut:

Jokowi: SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024
Gibran: SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024
Bobby: SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024

Mereka dilarang melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apa pun atas nama PDIP. Salah satu alasannya, Jokowi dan keluarganya itu tidak tegak lurus di Pilpres 2024. Mereka tidak mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP.

Namun, malah mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

2. Dino Patti Djalal Menilai Sebagai Karma Politik

Dino Patti Djalal, mantan Juru Bicara Presiden SBY, menyebut pemecatan tersebut sebagai "karma politik" bagi Jokowi.  Ia membuka kembali upaya pengambilalihan Partai Demokrat pada 2021, yang diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Pada 2021, Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara. Namun, upaya tersebut dinyatakan ilegal dan inkonstitusional oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291/pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276/pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248/pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337/pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310/pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement