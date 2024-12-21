Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Natal, 307 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Naik 13,6 Persen

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |01:03 WIB
Jelang Natal, 307 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Naik 13,6 Persen
Ilustrasi jalan tol (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - PT Jasa Marga mencatat sebanyak 307.831 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek sebelum perayaan Natal 2024 atau meningkat 13,6 persen dari hari normal. Ratusan ribu kendaraan itu tercatat meninggalkan Jabotabek pada Rabu dan Kamis pada 18-19 Desember 2024.

Ratusan ribu kendaraan itu merupakan jumlah kumulatif arus lalu lintas dari empat gerbang tol utama. gerbang tol itu di antaranya Gerbang Tol Cikupa (menuju merah), Gerbang Tol Ciawi (menuju arah Puncak). Kemudian, dua gerbang tol lagi di antaranya Gerbang Tol Cikampek Utama (menuju Trans Jawa) dan Gerbang Tol Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

"PT Jasa Marga mencatat sebanyak 307.831 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 dan H-6 hari Natal 2024 atau Rabu dan Kamis (18-19 Desember 2024)," kata Corporate Communication dan Community Development Group Head PT Jasa Marga, Lisye Octaviana, Jumat (20/12/2024).

Lisye juga menjelaskan, volume kendaraan yang meninggalkan Jabotabek ini meningkat sebesar 13,6% dari lalu lintas normal pada periode yang sama. Adapun jika dibandingkan dengan periode natal 2023, volume lalin kali ini lebih rendah.

"Jika dibandingkan dengan periode Natal 2023, total volume lalin (pada periode yang sama) ini lebih rendah 0,6 persen," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Libur Nataru lalu lintas Nataru
