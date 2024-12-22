Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Banjir Hebat Terjang Sulawesi Selatan, Polri Gerak Cepat Evakuasi Warga Terdampak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |12:58 WIB
MAKASSAR - Sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi. Bencana ini mendorong Polri untuk bergerak cepat dalam membantu warga yang terdampak. 

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

"Kami bergerak cepat untuk membantu warga yang terdampak banjir, terutama di Makassar dan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan," ujarnya, Minggu (22/12/2024).

Selain melakukan evakuasi, Polri juga mendirikan posko darurat di sejumlah lokasi strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran. 

"Banjir ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kami berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat agar dapat kembali beraktivitas normal," tuturnya.

Kondisi banjir yang cukup parah di beberapa titik telah menyebabkan beberapa jalan utama terputus, mempersulit akses bantuan.

Namun, Polri bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk BPBD dan TNI, untuk membuka jalur evakuasi serta menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi. 

 

