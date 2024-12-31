Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Danlanud Sultan Hasanuddin: Gunakan Akal Sehat dalam Setiap Pelaksanaan Tugas

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |07:50 WIB
Danlanud Sultan Hasanuddin: Gunakan Akal Sehat dalam Setiap Pelaksanaan Tugas
Danlanud Sultan Hasanuddin
A
A
A

MAKASSAR - Danlanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Bonang Bayuaji G, S.E., M.M., CHRMP., memberikan pengarahan di hadapan seribu lebih prajuritnya pada pelaksanaan apel khusus jelang akhir tahun, bertempat di Hanggar Skadron Udara 33, Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Senin (30/12/2024).

“Semoga kita selalu dibukakan jalan untuk selalu berpikir sehat dan semoga kita dihindarkan dari kegiatan negatif yang dapat merugikan keluarga maupun organisasi. Gunakan akal sehat dalam setiap setiap pelaksanaan tugas,” jelasnya. 

Lebih lanjut Danlanud Sultan Hasanuddin menegaskan kepada seluruh prajuritnya untuk menghindari segala bentuk kegiatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun nama baik satuan. 

"Sebagai prajurit kita wajib  menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Hindari segala bentuk kegiatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, pelanggaran hukum dan prilaku menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) serta tindakan yang dapat merusak citra diri maupun institusi. Ingat, apa yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada diri sendiri tetapi juga mencerminkan satuan tempat kita bertugas,” tegas Danlanud Sultan Hasanuddin.

Di hadapan prajuritnya saat mengambil apel khusus, Marsma TNI Bonang Bayuaji mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta memperkuat soliditas dan kerja sama di dalam satuan. 

 

Halaman:
1 2
      
