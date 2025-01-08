Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Bus Murni Jaya Terguling ke Sawah di Kulonprogo

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |16:40 WIB
Bus Murni Jaya Terguling ke Sawah di Kulonprogo
Bus Murni Jaya
A
A
A

KULONPROGO - Bus Po Murni Jaya jurusan Yogyakarta-Jakarta terguling di Jalan Nagung-Brosot, tepatnya di Tayuban, Panjatan, Kulonprogo, Rabu (8/1/2025). Tidak ada korban jiwa, namun enam orang penumpang dan awak bus dilarikan ke rumah sakit.

Kecelakaan bus dengan Nopol B 7379 TGD ini berawal saat bus yang membawa empat penumpang ini melaju dari arah timur atau Bantul ke Barat. 

Sampai di lokasi kejadian bus yang dikemudikan Agus Trimanto warga Ajibarang, Banyumas ini oleng dan menabrak motor dan pohon yang ada di sisi kiri jalan. Bus ini kemudian terguling dia areal persawahan.  

“Bus ini dari timur, kemudian oleng, menabrak motor yang terparkir dan pohon hingga akhirnya terguling,” kata Kasat Lantas Polres Kulonprogo AKP Priyo Tri Handoyo.

Kecelakaan ini mengakibatkan empat orang korban, yang terdiri atas empat penumpang, sopir dan kernet. Enam korban sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.  

“Semuanya luka-luka. Tadi ada satu yang terjepit dan sudah berhasil dievakuasi ke RSUD Wates,” katanya.

Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan.  Namun dari keterangan asejumlah saksi dan hasil olah TKP, akibat sopir yang kehilangan konsentrasi.

“Dugaan awal sopir mengantuk karena sempat minum dan makan camilan untuk menghilangkan ngantuk,” katanya.  

 

