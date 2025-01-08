Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bus Pariwisata dari Bali Tabrak 8 Kendaraan di Kota Batu, 4 Orang Dikabarkan Meninggal

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |21:46 WIB
Bus Pariwisata dari Bali Tabrak 8 Kendaraan di Kota Batu, 4 Orang Dikabarkan Meninggal
Bus Pariwisata tabrak 8 kendaraan di Malang (Foto : Okezone/Avirista)
BATU - Kecelakaan bus pariwisata dengan sejumlah kendaraan terjadi di Kota Batu diduga akibat rem blong. Akibat kejadian tersebut empat orang dikabarkan meninggal di lokasi kejadian di Jalan Raya Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Rabu (8/1/2025) malam.

Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan melibatkan bus Pariwisata Sakhindra Trans bernopol DK 7949 GB, yang memuat siswa asal Bali ketika hendak pulang dari Kota Batu, dengan enam kendaraan mobil dan dua motor di Jalan Raya Beji, Kota Batu.

Tampak darı pengamatan arus lalu lintas di Jalan Raya Batu - Malang macet sejak dari sebelum Jatim Park 3, hingga titik bus terakhir menghantam pohon setelah SMPN 3 Kota Batu.

Bus berwarna putih itu tampak di lajur kiri jalan menabrak sebuah pohon. Kondisi bagian bus rusak parah, sedangkan enam kendaraan mobil yang ditabrak bus sejak Jalan Imam Bonjol, depan Batu Town Square, hingga ke titik lokasi bus berhenti sekitar 3 kilometer, ketika menabrak sebuah pohon di kiri jalan raya.

Kusnari, saksi warga sekitar menyatakan, bahwa kecelakaan bus terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu bus memang melaju darı atas ke bawah hendak turun.

Halaman:
1 2
      
