HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Yonif 715/Motuliato Bagikan Sembako ke Masyarakat di Puncak Jaya Papua

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |11:14 WIB
Foto: Dok IST.
JAKARTA  - Personel Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato Pos Pintu Angin dipimpin oleh Danpos Lettu Inf Eka Yudha Siregar, melaksanakan kegiatan pembagian sembako kepada warga kampung Muara dalam rangka membangun tali silaturahmi dan membantu kesulitan masyarakat setempat, Jumat (10/1/2025).

Dalam penekanan Dansatgas Yonif 715/Mtl Letkol Inf Dwi Hertanto mengatakan kepada seluruh prajurit bahwa pentingnya perhatian satgas terhadap kebutuhan dasar masyarakat di sekitar Pos. 

“Oleh sebab itu para prajurit Yonif 715/Motuliato selalu berusaha memanfaatkan waktu penugasannya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial yang bertujuan untuk membantu kesulitan masyarakat setempat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
