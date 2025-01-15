Polresta Samarinda Ungkap Jaringan Narkotika Lintas Provinsi, 4 Tersangka Ditangkap

JAKARTA - Kapolresta Samarinda Kombes Hendri Umar menyatakan bahwa pihaknya mengungkap jaringan narkoba lintas provinsi Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan. Jajarannya menangkap empat orang tersangka.

Hendri menyebut, tersangka ditangkap di Guest House Pandan Wangi Samarinda. Jajaran Sat Resnarkoba Polresta Samarinda menyita barang bukti narkoba jenis sabu, ekstasi, hingga ketamine.

"Totalnya ada empat tersangka yang kita amankan. Kemudian untuk sabu yang kami sita totalnya sekitar 650 gram sabu," kata Hendri Umar, Rabu (15/01/2025).

Barang-barang tersebut didapat dari seseorang berinisial (R), yang kini masih ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), tinggal di Kabupaten Sungai Hulu Tengah, Kalimantan Selatan.

Setelah Y tertangkap, Anggota Sat Resnarkoba melakukan penyamaran untuk mengungkap beberapa orang lainnya yang terlibat dalam jaringan narkoba tersebut. Y disuruh menghubungi kembali seorang R, untuk memesan sabu.

Walhasil, R menugaskan tersangka lainnya yang berinisial S dan MR, untuk mengantarkan sabu-sabu dan dilakukan penangkapan oleh Polresta Samarinda di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di samping Masjid Islamic Centre.

Selain itu, ada juga barang bukti lainnya yang telah disita oleh Polresta Samarinda yakni 250 butir ekstasi, juga uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp950 juta.