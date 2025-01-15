Advertisement
HOME NEWS JAWA TIMUR

Kecelakaan Bus Pariwisata dan Pesepeda Motor, Evakuasi Korban Tewas darı Kolong Berlangsung Dramatis 

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |14:06 WIB
Kecelakaan Bus dan Sepeda Motor di Malang
KOTA BATU - Kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata di Kota Batu memakan korban jiwa kembali terjadi. Kali ini sebuah bus pariwisata bernama AA69 Trans bernopol B 7489 XA, terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor Honda Beat.

Peristiwa ini berlangsung di Jalan Dewi Sartika Kota Batu, atau pertigaan bawah menuju Pasar Among Tani Kota Batu. Dari rekaman kamera CCTV terlihat peristiwa kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, pada Rabu pagi (15/1/2025).

Dimana darı rekaman video kamera CCTV yang di sekitar lokasi, bus pariwisata berwarna merah itu melaju di belakang sepeda motor Honda Beat berwarna merah bernopol N 3187 KN, yang dikemudikan seorang pria berjaket merah dan berhelm hitam.

Saat tiba di pertigaan antara Jalan Pattimura dan Jalan Dewi Sartika, sepeda motor yang di depan bus berusaha didahului oleh bus. Tapi tidak tiba-tiba menabrak sepeda motor darı belakang hingga menyeret korban dan motornya di bawah kolong bus.

Proses evakuasi korban meninggal dari pemotor berlangsung dramatis. Korban berada di kolong bus sebelah kiri belakang, diduga terlindas bus. Sementara sepeda motornya tersangkut bodi bawah bus bagian depan.

 

Halaman:
1 2
      
