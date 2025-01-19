3 Rumah Warga Lebak Ambruk Usai Diterjang Longsor

LEBAK - Longsor terjadi di Kampung Gintung, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Sabtu (18/1/2025). Tiga rumah dilaporkan ambruk atau rusak parah.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizki Pratama mengatakan ketiga rumah itu hancur dan tidak bisa ditempati lagi. Adalah milik Ade Jumri, Ela dan Jumhasan.

"Tiga unit rumah kondisinya rusak berat akibat terdampak longsor. Betul karena hujan deras yang cukup lama," kata Febby, Minggu (19/1/2025).

Sebetulnya, Kata Febby, rumah tersebut sudah terdampak pergeseran tanah yang juga diakibatkan hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada bulan Desember 2024 lalu.

"Pada saat terdampak 6 Desember 2024, kondisi rumah sudah rusak. Informasi dari teman-teman relawan di sana, rumah memang masih ditempati tapi tidak full," terang Febby.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor. Sementara kerugian ditaksir hampir mencapai Rp200 juta. Febby bilang, sejauh ini tidak ada rumah warga yang terancam longsor.

"Assesment teman-teman hanya tiga rumah itu saja," katanya.

(Angkasa Yudhistira)