Pria Ini Tembak Teman Sendiri Gegara Tersinggung soal Rokok

MUAROJAMBI - Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Muarojambi menangkap pelaku tindak pidana penembakan menggunakan senjata api jenis kecepek laras panjang di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi pada November 2024. Penembakan itu terjadi gegara masalah sepele, yakni soal rokok.

Pelaku sempat melarikan diri dan berpindah-pindah tempat untuk lepas dari jeratan hukum.

Namun, petugas yang mencium keberadaan pelaku, akhirnya menangkapnya di Mess Perumahan PT Lonsum Desa Bingin Makmur I, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.

"Pelaku atas nama Supra (38), seorang petani, warga Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabu Muarojambi Jambi," ungkap Kanit Pidum Satreskrim Polres Muarojambi, Ipda Davidson Rajagukguk, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, pelaku ditangkap tim opsnal gabungan Opsnal Satreskrim Polres Muarojambi, tim Opsnal Polres Sarolangun yang berkoordinasi dengan tim Opsnal Polres Musi Rawas Utara.

"Saat diamankan, pelaku sedang bersama dengan istrinya. Saat sedang melakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan terhadap pelaku tersebut dan berhasil mengamankan pelaku tanpa ada perlawanan," ujarnya.

Dia menambahkan, pada saat ditangkap dan diamankan tim gabungan, pelaku mengakui perbuatannya. Tim Opsnal Satreskrim Polres Muarojambi juga menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap pelaku kepada istri pelaku.