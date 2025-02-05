Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gara-Gara Uang, Seorang Kakak di Lubuklinggau Ditikam Adik Kandung

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |12:57 WIB
Gara-Gara Uang, Seorang Kakak di Lubuklinggau Ditikam Adik Kandung
Ilustrasi
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Pendi, seorang kakak di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit Siloam Silampari untuk mendapatkan perawatan serius, karena ditikam adik kandungnya bernama Salam.

Berdasarkan informasi di lapangan peristiwa perkelahian kakak beradik ini terjadi di Samping Kedai Makan 88 Jl. Yos Sudarso RT 02 Kelurahan Taba Koji, Kecamatan Lubuklinggau Timur II pada Selasa (4/2/2025) petang.

Epi Plot seorang juru parkir dilokasi kejadian mengatakan kejadian begitu cepat, tiba -tiba kakak beradik tersebut langsung berkelahi dan kakak menderita luka tusuk.

"Dua beradik saling tujah, adik menusuk kakaknya. Pelaku yang menusuk Salam yang di tusuk kakaknya Pendi, akibatnya Pendi mengalami luka tusuk dibagian punggung,”katanya.

Dikatakan Epi, belum diketahui pasti penyebab permasalahan mengapa kedua kakak beradik tersebut sampai berkelahi di depan orang ramai.

"Kalau didengar masalah uang, adiknya selalu minta uang dengan kakaknya, tapi untuk jelasnya kurang tau,” kata Epi.

Ditambahkan lagi pada saat kejadian itu masyarakat dan pengunjung kedai 88 tempatnya jaga parkir sedang ramai, sehingga perkelahian itu langsung dipisahkan masyarakat.

"Yang memisahkannya banyak karena banyak orang,  Pendi langsung dibawa ke RS Siloam semetara Salam langsung kabur," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
