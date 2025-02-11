Suami Bunuh Istrinya yang Minta Diceraikan, Jasadnya Sempat Disimpan

BANTUL - Seorang suami berinisial AP (39) ditetapkan sebagai tersangka karena membunuh istrinya Watiyem (33) di Tamantirto, Kasihan, Bantul. AP bahkan sempat menyimpan jasad istrinya sebelum terungkap oleh kepolisian lantaran warga sekitar mencium bau busuk.

"Saya panik karena ada keluar darah banyak. Mau bilang sama siapa juga bingung," kata AP saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bantul, Selasa (11/02/2025).

Pelaku memberikan pengakuan bahwa sebetulnya dirinya tidak memiliki niat membunuh istrinya. Kejadian itu dilakukannya secara spontan lantaran sang istri meminta cerai. Sementara, dirinya tidak mau diceraikan.

"Saya awalnya tidak punya niat, tapi karena waktu itu sudah pisah ranjang lama, istri saya minta cerai, saya enggak mau," tuturnya.

Peristiwa pembunuhan itu terungkap karena warga mencium bau busuk dari dalam rumah AP di Tamantirto, Kasihan. Warga yang curiga kemudian melaporkannya kepada polisi.