Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Suami Bunuh Istrinya yang Minta Diceraikan, Jasadnya Sempat Disimpan

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |17:10 WIB
Suami Bunuh Istrinya yang Minta Diceraikan, Jasadnya Sempat Disimpan
Suami bunuh istri yang minta cerai (Foto : Okezone/Yohanes Demo)
A
A
A

BANTUL - Seorang suami berinisial AP (39) ditetapkan sebagai tersangka karena membunuh istrinya Watiyem (33) di Tamantirto, Kasihan, Bantul. AP bahkan sempat menyimpan jasad istrinya sebelum terungkap oleh kepolisian lantaran warga sekitar mencium bau busuk.

"Saya panik karena ada keluar darah banyak. Mau bilang sama siapa juga bingung," kata AP saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bantul, Selasa (11/02/2025).

Pelaku memberikan pengakuan bahwa sebetulnya dirinya tidak memiliki niat membunuh istrinya. Kejadian itu dilakukannya secara spontan lantaran sang istri meminta cerai. Sementara, dirinya tidak mau diceraikan.

"Saya awalnya tidak punya niat, tapi karena waktu itu sudah pisah ranjang lama, istri saya minta cerai, saya enggak mau," tuturnya.

Peristiwa pembunuhan itu terungkap karena warga mencium bau busuk dari dalam rumah AP di Tamantirto, Kasihan. Warga yang curiga kemudian melaporkannya kepada polisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184365//marissa-wOVF_large.jpg
Profil dan Potret Marissa Anita yang Tiba-tiba Gugat Cerai Suami Bule usai 17 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/629/3181971//hamish-fQWC_large.jpg
Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Ini 2 Fakta Positif Soal Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/629/3181498//acha-hIox_large.jpg
Prioritaskan Anak, Acha Septriasa Belum Pikirkan Cari Pasangan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement