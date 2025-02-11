Anggota Sat Lantas Polres Purwakarta Gagalkan Pencurian Motor, Sempat Kejar-kejaran dengan Pelaku

JAKARTA - Personel Polisi dari Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Purwakarta menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Tegalmunjul, Kabupaten Purwakarta. Upaya penggagalan kejahatan itu dilakukan anggota Brigade Motor (BM) saat melakukan patroli rutin.

Berdasarkan informasi dari warga, peristiwa ini bermula ketika terduga pelaku yang datang menggunakan mobil janjian bersama korban untuk melihat motor yang hendak dibelinya. Kepada korban, pelaku izin untuk mencoba motor atau test ride.

Motor PCX milik korban berwarna hitam tersebut lantas dinaiki terduga pelaku dan kemudian dibawa pergi. Korban pun tak menaruh curiga. Karena ada temannya yang disebut pelaku sebagai orang tuanya, yang sebelumnya juga bersama dengan pelaku saat datang ke lokasi.

Namun setelah ditunggu lama, terduga pelaku tak juga muncul. Korban pun menanyakan ke orang tua pelaku tersebut tentang di mana tempat tinggal pelaku.

Namun saat ditanya, orang tua tersebut ternyata mengaku hanya sebagai sopir yang disewa pelaku untuk mengantar ke lokasi. Seketika kakak korban mengejar pelaku dengan menggunakan motor.

Mendapatkan informasi itu, Spontan personel BM Sat Lantas Polres Purwakarta yang tengah melakukan patroli melakukan pengejaran terhadap pelaku dan akhirnya pelaku berhasil diamankan di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Tegalmunjul, Kabupaten Purwakarta.