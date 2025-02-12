Prabowo Berikan Senjata dan Keris ke Erdoğan sebagai Cendera Mata

Erdogan dapat cendera mata dari Prabowo

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdoğan saling bertukar cendera mata.

Momen tersebut terjadi di sela-sela rangkaian kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Presiden Prabowo menyerahkan cendera mata berupa senjata dan keris khas Indonesia kepada Presiden Erdoğan.

Senjata yang diberikan berupa senapan serbu berkaliber 5,56 x 46 mm dengan tipe SS2-V4A2. Senapan serbu kebanggaan Indonesia ini merupakan buatan PT Pindad dengan akurasi tembakan yang jitu.

Selain senjata, Presiden Prabowo juga menyerahkan keris kepada Presiden Erdoğan yakni Balinese gegodohan keris dengan gagang gerantim yang terbuat dari perak yang dibalut dengan emas dan permata rubi.