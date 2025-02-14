Unik, Jalan di Lampung Selatan Diruqiyah karena Dianggap Rawan Kecelakaan

LAMPUNG - Tim praktisi ruqyah syariyah di Tanjung Sari, Lampung Selatan melakukan ruqyah di jalanan yang dianggap angker dan rawan kecelakaan lalu lintas.

Pelaksanaan ruqyah itu dilakukan di sepanjang Jalan Nasional Ir Sutami ruas Kecamatan Tanjung Bintang dan Tanjung Sari, Lampung Selatan pada Selasa (11/2/2025).

Salah satu tim ruqyah Eko Warsiyanto mengatakan, pihaknya kerap meruqyah tempat atau jalan yang dianggap rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

"Ini titik ketiga di Jalan Ir Sutami di Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, yang belum lama ini telah terjadi dua peristiwa kecelakaan lalu lintas, hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia," ujar Eko, Kamis (13/2).

Menurut Eko, kegiatan ruqyah on the road itu juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung Operasi Keselamatan 2025 yang dilakukan kepolisian di seluruh Indonesia.