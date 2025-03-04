Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Interaksi dan Beri Solusi ke Masyarakat, Anggota DPRD Daniel Antoh Besarkan Partai Perindo Mamberamo Raya

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |21:18 WIB
Interaksi dan Beri Solusi ke Masyarakat, Anggota DPRD Daniel Antoh Besarkan Partai Perindo Mamberamo Raya. Foto: Dok IST.
MAMBERAMO RAYA - Anggota DPRD terpilih dari Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, Daniel Antoh, rajin menyapa serta turun ke masyarakat. Dia bersilaturahmi, menyerap aspirasi, dan mengenalkan visi misi Partai Perindo.

Tampil sederhana, dia berbaur dengan masyarakat Kampung Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Senin, 3 Maret 2025. Duduk bersama tanpa batas, mendengarkan setiap aspirasi dengan penuh perhatian.

"Saya akan terus rutin ke semua dapil. Saya bisa dekat dengan masyarakat, dan mereka menganggap saya bagian dari keluarga mereka, sehingga mereka tidak segan menyampaikan aspirasi," ujar Daniel dikutip, Selasa (4/3/2025). 

Masyarakat Kampung Burmeso menyampaikan kebutuhan warga kepada anggota legislatif kelahiran Sorong, 6 Juni 1985 ini. Salah satunya, bantuan untuk petani yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat di wilayah tersebut. 

"Kebutuhan masyarakat adalah rumah layak huni dan bantuan alat-alat dan bibit pertanian," terang Wakil Sekretaris Internal DPD Partai Perindo Mamberamo Raya sekaligus Koordinator Dapil 5 DPW Partai Perindo Papua ini.

 

Telusuri berita news lainnya
