Mapolsek Helvetia Terbakar, Dua Ruangan Utama Hangus

MEDAN - Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Helvetia di Jalan Matahari Raya, Lingkungan VIII, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, terbakar jelang subuh tadi.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun sebanyak dua ruangan utama seluas 40 meter pers gi di Mapolsek tersebut hangus terbakar. Yakni ruangan Unit Inteligen Kemanan (Intelkam) dan ruangan Unit Provost.

Manager Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Pengendalian Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Ahmad Untung Lubis, mengatakan api yang menyebabkan kebakaran pertama kali terlihat sekitar pukul 4.20 WIB dari salah satu ruangan yang terbakar. Api kemudian merambat hingga menghanguskan kedua ruangan tersebut.

"Api tidak meluas dan tidak berdampak pada pemukiman rumah warga di sekitar Polsek," kata Ahmad, Minggu (9/3/2025).

Ahmad mengaku api dapat dipadamkan setelah sekitar 30 menit petugas dari Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan dibantu personel Polsek Helvetia dan warga, berjuang memadamkan api. Mereka dibantu 3 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi kebakaran.

"Tadi api berhasil dipadamkan sekitar pukul 4.50 WIB. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi," pungkasnya.



(Awaludin)