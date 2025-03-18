Maling Alpukat Ngakunya Buat Istri Ngidam, tapi Ngapain Bawa Karung?

JAMBI - Seorang terduga pencuri buah alpukat di Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi, diamuk massa. Ironisnya, saat diinterogasi warga pelaku mengaku terpaksa melakukan aksinya lantaran istrinya lagi hamil dan ngidam alpukat.

"Binik (istri) aku lagi bunting (hamil) bang, nak (mau) beli buah Alpukat enggak ada duit. Aku belum gajian bang, aku kerja bangunan bang," ucapnya.

Kapolsek Kota Baru, AKP Jimi Fernando yang menangkap pelaku tidak mudah percaya kepada argumentasi tersebut. Dari alat bukti yang didapat, pelaku telah mempersiapkan karung saat menjalankan aksinya.

"Sepertinya tidak seperti itu, karena yang diamankan tersebut pada saat melakukan aksinya sudah menyiapkan karung. Ini menunjukkan kemungkinan niat mencuri dalam jumlah besar," ujar Jimi Fernando, Selasa (18/3/2025).

Dia menambahkan, pelaku bernama Hariyanto (39) warga Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Saat itu, pelaku tertangkap tangan oleh warga.

Mereka menilai dari gerak-geriknya, pelaku diduga berusaha mencuri buah Alpukat dari salah satu rumah warga di perumahan tersebut.