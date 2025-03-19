Warga Nagekeo NTT Antusias Sambut Reses Anggota DPRD Partai Perindo, Aspirasi Mengalir untuk Pembangunan

NAGEKEO – Antusiasme masyarakat Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menyambut kehadiran wakil rakyat pilihan mereka dalam agenda Reses Masa Sidang I DPRD Kabupaten Nagekeo terlihat begitu tinggi. Salah satunya saat anggota DPRD dari Partai Perindo, Elias Cima mengunjungi berbagai titik di daerah pemilihannya Nagekeo II pada 10-15 Maret 2025.

Dalam rangkaian kunjungan ke Desa Utetoto, Desa Odaute, Desa Nataute, dan Kelurahan Nangaroro di Kecamatan Nangaroro, masyarakat berbondong-bondong hadir, serta aktif dalam diskusi dan menyampaikan aspirasi. Mereka mengungkapkan berbagai harapan, mulai dari perbaikan infrastruktur, ketidaktersediaan listrik di beberapa kampung, hingga krisis air bersih yang berkepanjangan.

"Kami sudah berkali-kali mengajukan usulan, terutama untuk perbaikan jalan dan jembatan, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Jalan di Nunukono-Malapadhu-Kekadena masih belum tuntas, sementara Jembatan Malidewa yang sudah diusulkan bertahun-tahun belum juga dibangun," kata seorang warga.

Tidak hanya jalan, warga yang bermukim di sekitar aliran Sungai Toto dan Sungai Dowo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ancaman banjir. Usulan normalisasi sungai dan pemasangan bronjong atau tumpukan batu yang diikat kawat untuk penahan banjir telah diajukan berkali-kali, namun hingga kini belum terealisasi.

Hal lain yang mengemuka dalam reses tersebut adalah masih banyaknya rumah belum layak huni di Desa Odaute dan sekitarnya, serta proyek air bersih yang belum memadai. "Kami butuh air bersih, ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkap seorang warga Desa Nataute.

Turut hadir dalam reses tersebut para kepala desa dan lurah, yang juga mendukung penuh upaya penyampaian aspirasi masyarakat, agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat diharapkan dapat menjembatani penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini belum tersentuh.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Legislator dari Partai Perindo yang juga dikenal sebagai Partai Kita, Elias Cima berkomitmen untuk memperjuangkannya di parlemen. Sesuai komitmennya saat terjun ke dunia politik. “Saya berkomitmen memperjuangkan hak-hak rakyat, mewujudkan kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan signifikan, yang mengarah pada inklusivitas dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat,” tuturnya.

(Arief Setyadi )