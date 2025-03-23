Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Keluarga yang Tewas Dalam Insiden Kecelakaan Bus Dimakamkan di Arab Saudi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |01:01 WIB
Satu Keluarga yang Tewas Dalam Insiden Kecelakaan Bus Dimakamkan di Arab Saudi
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Konsulat Jendral (Konjen) Republik Indonesia (RI) di Jeddah menyampaikan update terbaru terkait insiden kecelakaan bus pengangkut jemaah umrah asal Indonesia di Wadi Qudeid (Madinah-Mecca Road) berjarak sekitar 150 km dari Kota Jeddah, Arab Saudi. Dari 6 yang tewas WNI, 4 korban merupakan satu keluarga.

"Mengenai korban WNI yang meninggal 4 Korban meninggal Dawam Mahmud, Sumarsih Djahrudin, Areline Nawallya Adam dan Audria Malika Adam adalah satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah ibu dan dua putrinya," ucap Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambari, Sabtu (22/3/2025).

KJRI menyampaikan bahwa pihak keluarga telah mengizinkan seluruh jenazah dimakamkan di Arab Saudi.

"Kemlu telah berkomunikasi dengan keponakan dari almarhum pak Dawam dan perhari ini sudah meminta seluruh jenazah untuk dimakamkan di Arab Saudi," tuturnya.

Selain satu keluarga itu, korban meninggal lain atas nama Eni Sudarwati juga rencananya akan dimakamkan di Arab Saudi. Sementara jenazah atas nama Dian Novita belum dipastikan akan KJRI KJRI masih membahas dengan pihak keluarga.

