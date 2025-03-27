Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadapi Arus Mudik Lebaran, 2.592 Nakes di Kabupaten Bogor Disiagakan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |04:02 WIB
Hadapi Arus Mudik Lebaran, 2.592 Nakes di Kabupaten Bogor Disiagakan
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty (Foto: Dok Pemkab Bogor/Putra Ramadany)
BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menurunkan 2.592 tenaga kesehatan selama arus mudik dan libur Lebaran 2025. Para tenaga kesehatan itu disebar ke 18 pos pengamanan terpadu.

"Kami menyiapkan tim medis yang solid dan berpengalaman untuk menjaga kesehatan masyarakat selama Lebaran. Kami berharap dapat memberikan pelayanan terbaik dan respons cepat terhadap berbagai kemungkinan kebutuhan medis," kata Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, Rabu (26/3/2025).

Adapun tenaga kesehatan yang diterjunkan mulai dari dokter, perawat, bidan hingga sopir ambulans. Mereka akan siaga dan bekerja secara maksimal.

"Tim tenaga kesehatan ini dibagi dalam 3 orang per shift, dengan 3 shift setiap hari," ujarnya.

Tugas para tenaga kesehatan ini meliputi penanganan keadaan darurat, pemeriksaan kesehatan rutin, serta penyediaan layanan ambulans untuk kondisi yang memerlukan penanganan segera, seperti kecelakaan lalu lintas atau kondisi medis mendesak lainnya. Dengan pengaturan sistem shift yang ketat, tenaga medis akan bekerja secara bergantian untuk menjaga pelayanan tetap berjalan lancar sepanjang hari.

"Ini siap memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, hingga penanganan kegawatdaruratan, yang akan dirujuk ke rumah sakit terdekat jika diperlukan," ungkapnya.

 

