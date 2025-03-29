Nyepi dan Lebaran Berdekatan, Wapres: Toleransi, Saling Menghormati Perlu Terus Diperkuat

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 H yang berdekatan harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati sesama umat.

“Tahun ini Nyepi dan Idul Fitri jatuh pada tanggal yang berdekatan. Toleransi dan saling menghormati perbedaan perlu terus kita perkuat,” kata Wapres saat menghadiri Acara Tawur Agung Kesanga di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta, Jumat (28/3/2025).

Lebih lanjut, Wapres meminta agar kerukunan dan persatuan harus terus dijaga. “Kerukunan dan persatuan harus kita jaga bersama.”

Wapres menyampaikan bahwa selain kekayaan alam, Indonesia juga diberkahi dengan kekayaan keberagaman besar. Untuk itu, keragaman di Indonesia harus dapat dijadikan kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa.

“Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa yang namanya keberagaman itu adalah kekuatan kita. Perbedaan itu mendewasakan kita. Perbedaan itu menyatukan kita,” tutur Wapres.