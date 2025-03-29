Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nyepi dan Lebaran Berdekatan, Wapres: Toleransi, Saling Menghormati Perlu Terus Diperkuat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |02:00 WIB
Nyepi dan Lebaran Berdekatan, Wapres: Toleransi, Saling Menghormati Perlu Terus Diperkuat
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok BPMI Setwapres.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 H yang berdekatan harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati sesama umat. 

“Tahun ini Nyepi dan Idul Fitri jatuh pada tanggal yang berdekatan. Toleransi dan saling menghormati perbedaan perlu terus kita perkuat,” kata Wapres saat menghadiri Acara Tawur Agung Kesanga di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta, Jumat (28/3/2025).

Lebih lanjut, Wapres meminta agar kerukunan dan persatuan harus terus dijaga. “Kerukunan dan persatuan harus kita jaga bersama.”

Wapres menyampaikan bahwa selain kekayaan alam, Indonesia juga diberkahi dengan kekayaan keberagaman besar. Untuk itu, keragaman di Indonesia harus dapat dijadikan kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa.

“Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa yang namanya keberagaman itu adalah kekuatan kita. Perbedaan itu mendewasakan kita. Perbedaan itu menyatukan kita,” tutur Wapres. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192618/gibran-vVB8_large.jpg
Gibran Bertolak ke IKN, Tinjau Pembangunan Istana Wapres-Masjid Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191748/gibran_bertolak_ke_jateng-yK93_large.jpg
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191369/gibran_kunjungi_pengungsi_di_tapanuli_utara-kbel_large.jpg
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191199/gibran_tinjau_jembatan_gantung_sungai_gomo_di_nias-CJNk_large.jpg
Gibran Sebut Jembatan Gantung di Gomo Nias Kebutuhan Mendesak agar 4 Desa Tak Terisolasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191194/wapres_gibran_tinjau_desa_hilisebua_di_nias-2OwB_large.jpg
Tinjau Desa Hilisebua di Nias, Wapres Gibran Pastikan Akses Listrik Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189273/pemerintah-xQGv_large.jpg
Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement