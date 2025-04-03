Jumlah Korban Tewas Gempa Tembus 3000 Orang, Pemimpin Junta Militer Tinggalkan Myanmar

YANGON - Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing meninggalkan negara itu pada Kamis, (3/4/2025) di saat kelompok-kelompok bantuan dan pihak berwenang melakukan upaya pencarian korban menyusul gempa dahsyat yang melanda pekan lalu. Berbagai pihak telah mendesak pemerintah Myanmar untuk melonggarkan pembatasan agar mereka dapat menjangkau penyintas gempa di wilayah yang lebih luas.

Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang melanda pada Jumat, (28/3/2025) merupakan salah satu gempa terkuat yang melanda Myanmar dalam satu abad. Gempa tersebut mengguncang wilayah yang dihuni 28 juta orang, merobohkan bangunan, meratakan masyarakat, dan membuat banyak orang kehilangan makanan, air, dan tempat tinggal.

Televisi pemerintah China mengatakan jumlah korban tewas telah melampaui 3.000, mengutip angka resmi. Angka ini bertambah secara signifikan dari yang dilaporkan pada Rabu, (2/4/2025).

Pemimpin Junta Tinggalkan Myanmar

Militer telah berjuang untuk menjalankan Myanmar sejak kembali berkuasa dalam kudeta tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dari peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Para jenderal telah diisolasi secara internasional sejak pengambilalihan tersebut dan ekonomi Myanmar serta layanan dasar termasuk perawatan kesehatan telah hancur berantakan di tengah pecahnya perang saudara.

Pemerintah melalui MRTV yang dikelola negara pada Rabu malam mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 20 hari yang berlaku segera untuk mendukung rehabilitasi pascagempa, tetapi memperingatkan akan "menanggapi dengan tepat" jika pemberontak melancarkan serangan.

MRTV mengonfirmasi bahwa Min Aung Hlaing akan meninggalkan Myanmar untuk menghadiri pertemuan puncak yang dihadiri sebagian besar negara Asia Selatan di Bangkok - perjalanan luar negeri yang tidak biasa bagi seorang jenderal yang dianggap sebagai orang buangan oleh banyak negara dan menjadi sasaran sanksi Barat serta penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional.