INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Santri Korban Bullying Dibakar Senior di Ponpes, Begini Kronologi Lengkapnya

Muh Rusli , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |17:26 WIB
Santri Korban <i>Bullying</i> Dibakar Senior di Ponpes, Begini Kronologi Lengkapnya
Santri Dibakar senior di Kolaka
A
A
A

KOLAKA UTARA - Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Islam Meeto, Desa Mattirobulu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) inisial AMRM (13) yang jadi korban bullying oleh dua orang seniornya akhirnya angkat bicara. Ia mengaku jika dirinya sengaja disiram pertalite dan dibakar oleh kedua pelaku.

AMRM mengungkapkan jika dirinya tidak sengaja terbakar tidaklah benar. Ia mengatakan jika pelaku benar-benar sengaja menyiramnya pertalite dan membakarnya.

"Satu orang menyiram saya kemudian satunya lagi bakar ranting pakai korek api dan lemparkan ke saya," bebernya kepada Inews.id, Sabtu (12/4/2025)

Dijelaskan, kronologi bermula disaat ia berada dalam asrama. Pelaku lebih awal mencukur alisnya lalu ke belakang pondok. Tidak lama kemudian mereka mengutus santri lain memanggilnya ke lokasi ia terbakar.

"Saya tidak pakai baju dan hanya pakai sarung karena juga mau mandi di sungai. Ada dua orang bawa pertalite dan kedua pelaku sudah menunggu di lokasi bersama satu santri lain," paparnya.

Setelah bertemu korban di lokasi, salah satu pelaku mencukur rambutnya secara acak. Korban pun dipaksa mencium pertalite jika ingin rambutnya dirapikan. 

"Saya tidak mau lalu disiram bensin ke badan saya dan lemparkan saya ranting yang sudah dibakar," tuturnya.

Saat terbakar, dirinya berupaya  berguling-guling ke tanah untuk memadamkan api. Saat padam, ia langsung berlari ke sungai menceburkan diri karena kepanasan dan kulitnya mengelupas.

"Jadi ada lima orang semua. 2 orang bawa pertalite yang disuruh dua pelaku dan ada satu santri yang juga hadir di lokasi yang sempat bantu saya padamkan api," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Bullying Kolaka Santri Dibakar
