Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ayah dan Anak Kompak Bunuh Sopir Taksi Online, Jasadnya Dibuang ke Sungai

Adi Palapa Harahap , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |15:59 WIB
Ayah dan Anak Kompak Bunuh Sopir Taksi Online, Jasadnya Dibuang ke Sungai
Sopir taksi online dibunuh (foto: Okezone)
A
A
A

MEDAN - Petugas Timsus Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap dua orang tersangka pelaku perampokan sadis yang berstatus bapak dan anak. Keduanya bersekongkol membunuh seorang sopir taksi online dengan niatan hendak menguasai mobil, dan barang berharga milik korban.

Warga kawasan Desa Paluh Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat sempat dihebohkan dengan temuan mayat yang mengapung di aliran sungai dengan dibalut karung, setelah diperiksa polisi jenazah tersebut merupakan Michael Pakpahan yakni korban aksi perampokan yang dilakukan oleh tersangka Kasranik dan Agung Pradana yang merupakan bapak dan anak.

Keduanya membunuh korban di kawasan Medan Sunggal bermoduskan memesan taksi online yang dibawa korban lalu membunuhnya dengan cara membekap korban menggunakan kain hingga tewas.

Setelah dipastikan tewas, keduanya lalu membawa jenazah korban ke rumah kerabatnya di kawasan Gebang Kabupaten Langkat lalu memasukkan jasad korban ke dalam karung yang diisi batu sebagai pemberat sebelum akhirnya dibuang ke aliran sungai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353//perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283//perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162348//begal-yGmp_large.jpg
Otak Begal Sadis Berpistol Ditangkap di Depok saat Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160717//pelaku_begal-2LtR_large.jpg
Waspada! Begal Berkedok Leasing Marak di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement