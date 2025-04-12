Ayah dan Anak Kompak Bunuh Sopir Taksi Online, Jasadnya Dibuang ke Sungai

MEDAN - Petugas Timsus Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap dua orang tersangka pelaku perampokan sadis yang berstatus bapak dan anak. Keduanya bersekongkol membunuh seorang sopir taksi online dengan niatan hendak menguasai mobil, dan barang berharga milik korban.

Warga kawasan Desa Paluh Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat sempat dihebohkan dengan temuan mayat yang mengapung di aliran sungai dengan dibalut karung, setelah diperiksa polisi jenazah tersebut merupakan Michael Pakpahan yakni korban aksi perampokan yang dilakukan oleh tersangka Kasranik dan Agung Pradana yang merupakan bapak dan anak.

Keduanya membunuh korban di kawasan Medan Sunggal bermoduskan memesan taksi online yang dibawa korban lalu membunuhnya dengan cara membekap korban menggunakan kain hingga tewas.

Setelah dipastikan tewas, keduanya lalu membawa jenazah korban ke rumah kerabatnya di kawasan Gebang Kabupaten Langkat lalu memasukkan jasad korban ke dalam karung yang diisi batu sebagai pemberat sebelum akhirnya dibuang ke aliran sungai.