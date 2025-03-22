Perampokan Rumah Juragan Sembako di Lampung Tengah, 1 Korban Tewas

LAMPUNG - Aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (21/3/2025) sekitar pukul 21.30 wib.

Akibat peristiwa tersebut, pemilik rumah DS (54) mengalami luka berat. Sedangkan istrinya, SLD (46) meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala.

Kapolsek Seputih Surabaya AKP Mahdum Yazin mengatakan, korban memiliki usaha toko sembako, termasuk jajanan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang menyimpan stok barang dagangan di rumahnya.

Mahdum menyebutkan, peristiwa perampokan ini, berawal saat korban DS sedang melayani pelaku yang berpura-pura membeli minuman.

Tanpa diduga, pelaku tiba-tiba memukul korban dari belakang menggunakan botol minuman hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

"Tidak berhenti di situ, pelaku kemudian menjerat leher korban dengan tali sebelum meninggalkannya di dalam gudang," ujar Kapolsek saat dikonfirmasi, Sabtu (22/3).

Korban kemudian baru tersadar Sabtu (22/3) sekitar pukul 02.00 wib langsung membangunkan saksi bernama Maryatin untuk meminta bantuan.

Saat tiba di rumah korban, saksi menemukan SLD istri korban dalam keadaan meninggal dunia di atas kasur dengan luka lebam di mata kiri dan luka akibat benda tumpul di kepala.