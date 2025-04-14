Anggota Polres Buton Tewas Ditusuk OTK saat Tangani Kasus di Rumah Warga

BUTON - Seorang anggota kepolisian Polres Buton, tewas setelah ditikam oleh orang tak dikenal di rumah warga di Desa Karya Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia.

Aipda Fajar Iwu (40), tewas usai mengalami luka tusuk di lengan dan perutnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Aipda Fajar sempat dirawat di RSUD Buton.

Insiden itu berawal saat adanya kejadian penusukan sebelumnya di Desa Ambuau Togo, yang diduga dilakukan oleh warga Desa Karya Jaya saat acara joged. Korban bersama anggota kepolisian dari Polsek Ambuau Indah mendatangi rumah orangtua terduga pelaku penikaman, pada Senin dinihari pukul 01.50 Wita.

Saat sedang duduk di teras, tiba-tiba datang orang tak di kenal menggunakan penutup muka langsung menghampiri Aipda Fajar dan melakukan penikaman menggunakan badik sepanjang 30 sentimeter.

"Akibat tikaman itu, Aipda Fajar mengalami luka di lengan dan perut kanan, lalu dibawa ke Puskesmas Kumbewaha, kemudian dirujuk ke RSUD Buton," kata Kasi Humas Polres Buton, AKP Suwoto, Senin (14/4/2025).